مياه سوهاج: تنفيذ أعمال ربط شبكات قرية الكوامل قبلى للقضاء على ضعف المياه

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استطلاع راى بعدى للتعرف على تأثير الحملة التى تم تنفيذها بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب وأضاف أنه بناءً على طلب الاهالى بالقضاء على مشكلة ضعف المياه تم الانتهاء من اعداد الدراسة الهيدروليكية والبدء فى اعمال تنفيذ خط مياه بلاستيك قطر 8 بوصة بطول 80 متر لتحسين الضغوط ورفع كفاءة الشبكة والقضاء علي مشاكل ضعف المياه بالقرية وذلك كحل مؤقت لحين الانتهاء من اعمال ربط توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية ومحطة مياه المنشاة الجديدة.

واوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن فعاليات الاسبوع المائى استمرت فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس وأنه تم تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية والخدمية لاهالى القرية المستهدفة وأنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم فى حفل ختام فعاليات الاسبوع المائى تكريم المشاركين بمسابقة أبطال المياه حيث تم تكريم سلمى احمد سعد الحاصلة على المركز الأول وطلاب مدرسة مجمع شندويل بمركز المراغة الحاصلين على المركز الثانى وطلاب مدرسة جيل المستقبل الحاصلين على المركز الثالث.

الجدير بالذكر ان مؤسسة مصر الخير شاركت بحفل ختام فعاليات اسبوع المياه بتوزيع علب القطع الموفرة على الحضور من اهالى القرية المستهدفة وذلك لحثهم على استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه التى توفر 60% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه.