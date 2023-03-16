رئيس جامعة قناة السويس يُعلن فتح باب التطوع لطلاب الجامعة بمبادرة حياة كريمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور على الإنجازات الملموسة التى حققتها مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة الإسماعيلية خاصة، فى ظل الرعاية والدعم الكامل من القيادة السياسية، حيث شهدت المرحلة الأولى تطوير قرى ومراكز القنطرة شرق، مشيراً إلى استعداد الجامعة التام للمشاركة بالمرحلة الثانية للمبادرة التي من المنتظر أن تبدأ قريباً، لافتاً إلى أن الجامعة مُمثلة في أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين جاهزة للمشاركة في أى عمل يخدم مجتمع إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور ناصر مندور اليوم أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، حضر اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة.

وتأتى الزيارة بهدف زيادة سبل التعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، من خلال تنظيم مجموعة من الندوات والمؤتمرات التوعوية عن خطة المرحلة الثانية، مع فتح باب التطوع للطلاب للمشاركة في المبادرة.

ومن جانبه، أكد أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، أن المرحلة الثانية من المبادرة ستعمل فى مركز القنطرة غرب ومدينة أبو صوير، وأنه بمجرد بداية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سيتم التطوير لكل قرية داخل المركز شاملة جميع الخدمات، حيث يضم مركز ومدينة أبو صوير 6 قرى بالإضافة لتوابع المدينة، وسيتم كذلك إنشاء 6 مجمعات حكومية لكل قرية مجمع، مضيفاً أن هذه المرحلة تستهدف مواطنين أكثر مما تتطلب مشاركة أعداد أكثر من المتطوعين.

كما عقب رئيس الجامعة أن الجامعة ستقوم بفتح باب التطوع للمبادرة من أجل المساهمة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وذلك حتى ينعم كل مواطن بحياة كريمة.