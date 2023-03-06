حصول جامعة السادات على 8 ميداليات فى بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة مدينة السادات فى اللقاء الرياضى لذوى الهمم تحت مسمى «بارالمبياد الجامعات المصرية» بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 1 مارس حتى السادس من مارس 2023، تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة عزه العمرى، هيثم قنديل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور باسم حجازى، والدكتور محمد أشرف، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وحصلت الجامعة على ثمانية ميداليات وبيانها كالتالى، الطالب أحمد أسامة مسعود المركز الأول والميدالية الذهبية، فى سباق رمى الرمح، الطالب مصطفى ممدوح فتحى المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 100 م عدو، الطالبة إسراء محمود حميدة المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق الوثب الطويل، الطالب أحمد صابر إبراهيم المركز الثانى والميدالية الفضية، فى بطولة رفع الأثقال ميزان 65 ك، الطالب ياسين محمود شبل المركز الثانى والميدالية الفضية، فى بطولة رفع الأثقال ميزان 85ك، الطالب أحمد أسامه مسعود المركز الثانى والميدالية الفضية، فى سباق 100م عدو، الطالبة أمل محسن عبدالسيد المركز الثانى والميدالية الفضية، فى سباق 100م عدو، الطالب عبدالحميد أحمد شاهين المركز الثالث والميدالية البرونزية، فى سباق رمى الرمح.

وبذلك يكون حصاد الجامعة من البطولة ثلاث ميداليات ذهبية، وأربعة ميداليات فضية، وميدالية برونزية.