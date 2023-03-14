مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية في الحصول على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة، لأول مرة على مستوى مصر ودول الشرق الأوسط، مقدماً التهنئة لأسرة مستشفيات أسيوط الجامعية بصفة عامة وإلى كلاً من قسم جراحة العظام وعلاج الكسور وقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل على هذا النجاح الدولى الذى يعكس المستوى المتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية وما تقدمه من جهد وعمل لخدمة المرضى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، أن النجمة الذهبية Fracture Liaison Service تم منحها من الهيئة الدولية لهشاشة العظام International Osteoporosis Foundation وهى هيئة أوربية منوط بها اعتماد المراكز الطبية القائمة على تقديم الخدمات الطبية المعلقة بعلاج الكسور الناجمة في الأصل عن الإصابة بهشاشة في العظام.

وأشار الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن ذلك الاعتماد يعد دليلاً إضافياً على تميز جامعة أسيوط وتقدمها عالمياً في مجال جراحة الغظام وعلاج الكسور، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين قسم جراحة العظام قسم الطب الطبيعي والروماتيزم في تقديم خدمة طبية متكاملة لصالح علاج المرضى.

وأضاف الدكتور محمد الشرقاوى رئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور، أن الحصول على النجمة الذهبية تم بدء الإعداد له من خلال مشروع بحثي اقليمي تم تنفيذه في مستشفيات جامعة اسيوط امتد على مدار العاميين الماضيين تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور والمدير التنفيذى لمستشفى الإصابات وبمشاركة فريق عمل مشترك جمع عدد من أساتذة وأطباء قسمى جراحة العظام والطب الطبيعى مما أسهم في تحقيق هذا النجاح الدولى الذى مكن من وضع مستشفيات أسيوط الجامعية على خريطة المراكز الطبية المتقدمة و المعتمدة دولياً في هذا المجال.

كما أشاد الدكتور عصام عابدة رئيس قسم طب العلاج الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، بثمار المشروع وما تم حلاله من عمل متعاون وتنسيق بين القسمين وجهد مخلص من فريق العمل ، مشيراً إلى أن الخدمة الطبية المتكاملة هى ركيزة عمل أساسية داخل مستشفيات الجامعة بتعاون قسمين أو اكثر.

وصرح الدكتور أسامة فاروق المشرف على تنفيذ المشروع، بأن المشروع تضمن على مدار العاميين الماضيين تسجيل عدد المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعة لعلاج كسور ناجمة من الإصابة بالهشاشة من الجنسين الذكور والإناث، كما تم تقييم مستوى الخدمة الطبية المقدمة لها وهو ما سجلته الهيئة بمستوى طبى متميز رغم الأعداد المرتفعة من المرضى المترددين، مؤكداً على أهمية حصول مستشفيات أسيوط الجامعية على النجمة الذهبية كأول مركز على مستوى مصر والشرق الأوسط وما له من مردود ذلك في الأوساط الطبية والذى يعد إعلاناً رسمياً على تميز الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات الجامعة وتسجيلها بين مصاف المستشفيات العالمية المعتمدة ودافعاً للحفاظ على على ذلك المستوى، كما له أثر إيجابى في كون المستشفى وجهة للأطباء المتدربين في هذا المجال وقدرتها على منح شهادة دولية معتمدة.

وتقدم الدكتور أسامة فاروق بجزيل الشكر إلى الدكتور ياسر ميداني استاذ الروماتيزم بطب جامعة عين شمس صاحب المبادرة على المستوى القومي وإلى فريق العمل المشارك في هذا المشروع البحثي على ما قدمه من جهد وعمل جاد من قسم طب العلاج الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالجامعة والذى يضم الدكتورة نهال فتحي أستاذ الروماتيزم والطب الطبيعي وإعادة التأهيل ومحور التواصل في المشروع بين جامعة أسيوط وإدارة المشروع والدكتورة صفاء مهران صاحبة الجهد المخلص والمتابعة المستمرة، وكذلك إلى الدكتورة داليا جلال مهران أستاذ الصحة العامة والطب المجتمعي لمشاركتها الفاعلة، وكذلك من زملائه بقسم جراحة العظام ووحدة الإصابات، مشيداً بجهد الدكتور علي فرجاني زميل جراحة العظام والدكتور طاهر علاء المدرس المساعد بالقسم والأطباء عبد الحفيظ حمدي عبد الحفيظ طبيب مقيم بقسم طب الأسرة والطبيب عبد الحفيظ محمد طبيب مقيم بقسم العظام وكل فريق العمل الذين ساعدوا في هذا المشروع.