اليوم السابع
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ختام فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية

الإثنين، 20 مارس 2023 04:22 م
ختام فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية
كتب زكى القاضى

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أُختتمت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك (SOF02) الذى نفذته عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى استمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية .
 
تضمنت الفعاليات التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية، وتحرير الرهائن، والقبض على العناصر الإرهابية، وكذا إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعى إنقاذ الحياة .
 
وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .
 
ويوفر التدريب المشترك (SOF02) بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بما يساهم فى رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين .
 
فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية
فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية

 


القوات المسلحه

تدريبات مشتركة

القوات الخاصه



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