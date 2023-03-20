حنان شوقى تكرم عددا من سيدات شبرا الخيمة بمناسبة احتفالات عيد الأم المصرية.. صور

شاركت الفنانة حنان شوقى، جمعية مع الناس للتنمية والخدمات الاجتماعية، برئاسة أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق ورئيس مجلس إدارة جمعية مع الناس للتنمية، تنظيم احتفالية بمقر الجمعية بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، وذلك لتكريم عدد من السيدات الأمهات التى ترعاها الجمعية بمختلف مناطق شبرا الخيمة، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم المصرية لعام 2023.

واستقبل أحمد عبدالهادى بكير أحد نماذج شبرا الخيمة المشرفة، وهى بنت شبرا الخيمة الفنانة القديرة حنان شوقى والتى قامت بتكريم عدد خمسين سيدة من الأمهات التى ترعاها جمعية مع الناس للتنمية وذلك تقديرا لهن بالتزامن مع احتفالات عيد الأم المصرية 2023، مؤكدة على أن الأم لها دور فعال فى الأسرة والمجتمع فهى التى تقوم بتربية الأبناء وتعد المدرسة التى تنشئ الأجيال القادمة ويجب أن تكرم الأم كل يوم لأنها رمز للعطاء، وقامت الفنانة حنان شوقى بتسليم الأمهات شهادات تقدير وهدايا رمزية، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفى الختام تم التقاط الصور التذكارية مع جميع السيدات وسط سعادة عارمة من جميع الحضور.

وحرص أحمد عبدالهادى بكير على إهداء الفنانة حنان شوقى درع جمعية مع الناس للتنمية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى شهادة تقدير تعبيرا عن شكره وسعادته لحرصها على التواجد بمقر الجمعية لإسعاد جميع السيدات فى يوم تكريمهم، وأضاف بكير أن هذا الأمر ليس بالغريب على الفنانة التى دائما تحرص على تقديم الدعم المعنوى لجميع أبناء شبرا الخيمة الكرام التى نشأت فى وسطهم ولا تنقطع عن زيارتهم حتى الآن بمنطقة شبرا البلد بشبرا الخيمة.