اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 02:03 م
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حملات لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة بالإبراهيمية فى الشرقية

الإثنين، 20 مارس 2023 01:30 م
حملات لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة بالإبراهيمية فى الشرقية عداد مياه
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، إنه شكل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى الشراقوة ومباشر وكفر محسن وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية ، أو لسرقة المياه، أوالإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.
 
وأسفرت عن تحرير 6 محاضر تعد على شبكة مياه الشرب ، 7 محاضر تعد على شبكة الصرف الصحي ، 12 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات. 
 
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : هاتف أرضي 125 و المحمول 01205502098 و على تطبيق الواتس 01205502086
 

الشرقية

شركة مياة الشرب بالشرقية

الابراهيمية

اخبار الشرقية



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