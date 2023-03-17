الرئيس السيسى يشيد بالأطفال المتطوعين بمبادرة "كتف فى كتف" بأسيوط

كتب أحمد عبد الرحمن

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور الفتيات الصغيرات، ومشاركتهن في تجهيز المساهمات الغذائية بمحافظة أسيوط، قائلا: "ممكن تجيبلي البنات الصغيرين المتطوعين عشان نسقف لهم".

وقالت إحدى الطفلات: "احنا بنعمل خير وبنساعد الناس الغلبانة"، وقاطعها الرئيس السيسي: "هنسقفلك كلنا دلوقتي".

وقال الطفل مازن: "عمري 9 سنوات.. بساعد رسالة"، ورد الرئيس السيسي: "كويس يا مازن متشكرين"، بينما وتابعت الطفلة ملك: "ازيك يا سيادة الريس"، وعلق الرئيس السيسي: "متشكرين جدا".

وبدأت منذ قليل احتفالية "كتف في كتف"، بستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد ستاد القاهرة حضورا مكثفا لاحتفالية "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيري الأكبر، والتى تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصري.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدي وصوله ستاد القاهرة للمشاركة فى احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.