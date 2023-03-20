حل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى بمجلسى مدينتى بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مجلس مدينتي مطوبس وبلطيم بمحافظ كفر الشيخ، اللقاء الجماهيري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة، والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم من خلال عقد لقاء جماهيري أسبوعيا بمراكز المحافظة بصفة مستمرة مع المواطنين، مناشداً المواطنين الذين لديهم أي شكاوى التقدم بها إلى المركز التكنولوجى بمجلس المدينة، لفحصها قبل موعد اللقاء الجماهيري وبعد ذلك يتم الحضور في الموعد المحدد.

ترأس اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، جلسة مجلس التنفيذى لمركز ومدينة بلطيم بحضور السعيد الفقى، سكرتير عام المركز، وأمين المجلس، ونواب رئيس المركز والمدينة، وسكرتارية المجلس، كمال عطيه، مدير ادارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري المصالح الخدمية أعضاء المجلس التنفيذى لمركز ومدينة بلطيم.

ناقش المجلس كتاب الوحدة المحلية لقرية الزهراء بخصوص تحديث قرار محطة رفع الصرف الصحي بقرية العياش "الشرقى"، بعد استكمال الأوراق، والعرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة، وتخصيص مساحة 3660 متر لإقامة مدرسة ثانوي عام بقرية بر بحري، بعد استكمال الأوراق والعرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة، وتعديل قرار تخصيص محطة رفع الصرف الصحي بقرية عميرة الشرقية بمساحه 625 متر بعد استكمال الأوراق والعرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة، وتعديل قرار تخصيص محطة الصرف الصحي لقرية الساحل البحري" بلوش"، بعد استكمال الأوراق والعرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة، وتخصيص احلال وتجديد مركز شباب زغلول ابو زيد بقرية الشيخ مبارك بعد استكمال الأوراق، والعرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما ترأس اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بحضور راشد مرسي درويش، سكرتير عام الوحدة، ومحمود فوزي، رئيس قرية برمبال، وآيات فتح الباب، رئيس قرية بني بكار ويحيي غنيمة، مدير مكتب رئيس المدينة، والمواطنين أصحاب الشكاوى، وتم مناقشة الشكوى المقدمة من المواطنين.



الحضور في اللقاء الجماهي ري



الحضور في اللقاء الجماهيري ببلطيم



المواطنون بمطوبس يعروضون مشكلاتهم



جانب من الحضور



جانب من الحضور في اللقاء الجماهي ري بمطوبس



جانب من الحضور في لقاء بلطيم الجماهيري