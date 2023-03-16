اليوم السابع
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انقلاب تريلا على الطريق الدولى الساحلى وإصابة سائقها وإعادة الحركة المرورية

الخميس، 16 مارس 2023 11:40 ص
انقلاب تريلا على الطريق الدولى الساحلى وإصابة سائقها وإعادة الحركة المرورية الحادث
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب سائق تريلا، انقلابها على الطريق الدولى الساحلى بمنطقة بر بحرى، مما أدى لتوقف الطريق، وهرع لموقع الحادث رجال المرور، واللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وجرى نقل التريلا، وفتح الطريق أمام السيارات، وتسيير الحركة المرورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
قال اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع فتح الطريق الدولى الساحلى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد تلقيه إشارة بانقلاب التريلا عل الطريق الدولى الساحلى، وهرعت سيارات الإسعاف، ورجال المرور، وعدد من قيادات مجلس المدينة، منهم نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية بر بحرى مع وحدة المرور، وقوة تأمين الطريق الدولى الساحلى، لموقع الحادث، وجرى فتح الطريق أمام حركة المرور، ونقل سائق التريلا لمستشفى بلطيم النموذجى، لتلقى الاسعافات اللازمة.
 
انقلاب تريلا على الطريق الدولي الساحلي
انقلاب تريلا على الطريق الدولي الساحلي

رفع السيارة من الطريق الدولي
رفع السيارة من الطريق الدولي

فتح الطريق الدولس الساحلي
فتح الطريق الدولس الساحلي

متابعة فتح الطريق الدولي
متابعة فتح الطريق الدولي

 


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