اليوم السابع
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"حشيش وآيس".. تجديد حبس تاجرى مخدرات فى المرج

الإثنين، 20 مارس 2023 10:09 ص
"حشيش وآيس".. تجديد حبس تاجرى مخدرات فى المرج حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة في المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مزاولة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس - سلاح أبيض " مطواة ").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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