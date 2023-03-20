اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 06:45 م
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جون بولتون يصف "الجنائية الدولية" بأنها غير شرعية

الإثنين، 20 مارس 2023 06:06 م
جون بولتون يصف "الجنائية الدولية" بأنها غير شرعية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون
وكالات

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وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، المحكمة الجنائية الدولية، بأنها غير شرعية، مطالبا بلاده بعدم التعاون معها بخصوص موضوع توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بولتون: "أعتقد ولسنوات عديدة أن المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية في الأساس، ولهذا لا يجب على الولايات المتحدة التعاون معها".
 
ولذا طالب المسؤول الأمريكي السابق إدارة بلاده بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وفيما لفت بولتون إلى إن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى إطار دستوري لتقييدها، فقد وصفها بأنها مؤسسة "خطيرة للغاية"، مضيفا أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قد تعيق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

جون بولتون

أمريكا

الولايات المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية



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