تواصل فعاليات مؤتمر شباب الباحثين بجامعة العريش لليوم الثانى

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت ب جامعة العريش فعاليات مؤتمر شباب الباحثين لليوم الثانى، بمشاركة (15) جامعة، ويُنظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بعنوان "التنمية والتحول الأخضر في ظل تحديات المناخ".

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن المؤتمر انطلقت فعالياته أمس ويتواصل اليوم الإثنين، بجلسات منوعة لخدمة التعليم فى إطار تحقيق رؤية وتطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر مما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية .

وأضاف أن تنظيم المؤتمر يعطى الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية، واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور أيمن عبد المجيد الشبينى، مقرر لجنة شباب الباحثين، بالدور الريادي الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا في النهوض بالبحث العلمي، مؤكدًا على حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة.

وقال إن البحوث المميزة والمنشورة دوليًا تسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وفى كلمته، أشار الشيخ مصباح العريف، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف لدور العلم والعلماء في الإسلام، بينما تناول القمص غبريال إبراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، في كلمته دور الكنيسة في البحث العلمي لعلاج مشكلة التغير المناخي.

وقال الدكتور أحمد طلبة، منسق المؤتمر وعضو لجنة شباب الباحثين، إننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق رؤية وأهداف الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر من خلال الأبحاث والإنتاج العلمي التى سيكون لها دور عظيم في تحقيق الأهداف بشكل صحيح وفعال.