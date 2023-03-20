تنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للكلى بعيادات التأمين الصحى في بنى سويف

بدأت الفعاليات بإلقاء كلمة من كل من الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي بهدف التعريف باليوم العالمي للكلى والهدف الرئيسي من إطلاق الحملة وتبنى الهيئة العامة للتأمين الصحى بقيادة الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

حاضر بعيادة السلام الدكتور جمال طه وجهاد جمال ونجاة علي ، وعيادة الصحة المدرسية الدكتورة دعاء صلاح ونجلاء محمد سيد، وكذلك بعيادات الواسطى وناصر وسمسطا والفشن.

وأكد مدير الفرع على ما تناولة الدكتور جمال طه رئيس قسم الباطنة بمستشفى التأمين الصحى عن علامات المرض والأسباب والأعراض والمضاعفات والعلاج .

وأشارت الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب على أهمية ما تناولته الدكتورة دعاء صلاح مدير عيادة الصحة المدرسية بنى سويف واستشارى الكلى حيث شرحت الأعراض الشائعة لأمراض الكلي ومتي نعتبر العرض من العلامات الخطر لمرض الكلي ، وكذلك انواع امراض الكلى وكيفية الاكتشاف المبكر ، وكيفية التعامل مع امراض الكلي المختلفة، ودور أطباء التغذية الكبير بالتوازي مع اطباء الكلي في التحكم في الأمراض والوقاية منها ، وكيفية التحكم في تطور الأمراض لضمان عدم تفاقم الحالة المرضية، ودور التأمين الصحي ممثلا فى عيادة الصحة المدرسية في المتابعه الدورية لمرضى الكلى وتوعية المرضى وذويهم المستمر لضمان تقديم أقصى خدمة صحية وغذائية ومعنوية لابنائنا المواليد والطلبة بجميع المحافظة.