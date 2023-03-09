اليوم السابع
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الصحة تعلن تفعيل الحجز الإلكترونى بعيادات التأمين الصحى لتفادى التكدس

الخميس، 09 مارس 2023 09:47 ص
الصحة تعلن تفعيل الحجز الإلكترونى بعيادات التأمين الصحى لتفادى التكدس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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فعلت وزارة الصحة والسكان، نظام حجز الموعد إلكترونياً للمنتفع بخدمات التأمين الصحى وفقاً للتخصص الطبي المطلوب بما يساهم في منع التكدس والزحام بالعيادات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم ربط الأرشيف بالحجز الالكترونى بـ 24 عيادة أخرى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث تم أرشفة 13 مليون و750 ألف وثيقة ضمن مشروع الأرشفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال العام الماضى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من ميكنة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تنفذها الهيئة وتضم (مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس)، حيث تضمنت ميكنة خدمات (تسجيل البيانات، نتائج الفحوصات، بيانات المسوحات، متابعة الحالات الصحية للحالات الإيجابية بالعيادات والمعامل واللجان التخصصية، تحديد مواعيد الحجز بالعيادات)، بما يضمن التيسير على المنتفعين لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

يذكر أنه تم إصدار 6 ملايين قرار طبي، من خلال اللجان المختصة والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الماضي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة مؤسسات وهيئات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 


الصحة

التأمين الصحى

الحجز الالكترونى

العيادات

اللجان الطبية



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