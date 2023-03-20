ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن تقرير صادر عن المنصة، أن القطاع المصرفي فى أوكرانيا جمع 119 مليار هريفنا أوكرانية (الدولار الأمريكي = 36.77 هريفنا أوكرانية) فى حساباته الجماعية خلال العام الماضي، بما يمثل قفزة بمقدار 35 ضعفًا مقارنة بـ3.4 مليار هريفنا أوكرانية متراكمة فى عام 2021.

وأضاف التقرير أن 10 فى المئة فقط من البنوك الأوكرانية تكبدت خسائر في يناير من مطلع العام الجاري، إلا أن المؤسسات المالية الأخرى حققت أعلى أرباح شهرية حتى الآن منذ بدء الهجمات الروسية العسكرية على البلاد، حيث بلغ إجمالي تلك الأرباح 14.7 مليار هريفنا، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الأرباح المحققة في يناير عام 2022 الهادئ نسبيًا، والتي بلغت حينذاك 7.1 مليار هريفنا.

وأنهت جميع البنوك الـ 67 التي كانت تعمل في يناير تقريبًا الشهر برصيد إيجابي، بينما سجلت سبع مؤسسات مالية فقط بعض الخسائر.

وأوضح التقرير أن البنوك العشرة الأوكرانية الكبرى واصلت الحصول على نصيب الأسد من أرباح النظام بأكمله، حيث حصلت تلك المؤسسات الكبرى خلال الشهر الأول من العام الحالي، على 90 في المئة من إجمالي ربح 13 مليار هريفنا.

وحققت البنوك الحكومية الأوكرانية الأربعة أرباحًا في يناير الماضي بلغ نحو 9.4 مليار هريفنا، أي ما يعادل 64 في المئة من إجمالي الأرباح.