وسائل إعلام أوكرانية: 10 آلاف شخص في سن التجنيد غادروا أوكرانيا ولم يعودوا

كشف تقرير لجنة التحقيق المؤقتة التابعة للبرلمان الأوكراني، أن ما يقرب من 10 آلاف شاب في سن الخدمة العسكرية غادروا عبر النظام الإلكتروني "الطريق" العام الماضي ولم يعودوا.

ووفقا لما نقلته صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية عن التقرير، يمثل هذا العدد من الرجال حوالي 11% من جميع الذين حصلوا على إذن بالمغادرة.

وبحسب الصحيفة: "بفضل نظام الطريق الإلكتروني، الذي يسمح بمغادرة أوكرانيا لأغراض تطوعية أو إنسانية، لم يعد 9373 رجلا في سن التجنيد إلى أوكرانيا خلال الأحكام العرفية، وهذا يمثل 11.1% من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على إذن بالمغادرة".

ويذكر أن الإحصائيات قدمت عن الفترة من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، ووفقا للبيانات، فإن معظم الذين غادروا ولم يعودوا من غرب أوكرانيا - مناطق فولين وترنوبل ولفوف.

وكتبت الصحيفة: "تم إدراج 96442 رجلا في سن الخدمة العسكرية في نظام "الطريق". سُمح لهم بمغادرة أوكرانيا بشرط إلزامي للعودة. وقد نجح 66374 شخصا في استخدام تصريح السفر إلى الخارج".

ويحظر رحيل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من أوكرانيا لفترة الأحكام العرفية، وفي وقت سابق، مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 18 مايو.