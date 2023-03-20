اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 01:58 م
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"تعليم بورسعيد" تستقبل نقيب معلمى مصر ويستعرضان جهود وأنشطة النقابة

الإثنين، 20 مارس 2023 01:15 م
"تعليم بورسعيد" تستقبل نقيب معلمى مصر ويستعرضان جهود وأنشطة النقابة جانب من استقبال نقيب معلمي مصر
بورسعيد - محمد عزام

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استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب في مستهل زيارته لبورسعيد وذلك بمكتبها بديوان المديرية.
 
جاء ذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد وعاطف النشار أمين صندوق النقابة والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية.
 
ورحبت وكيل الوزارة، بنقيب معلمي مصر معربة عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة مثمنة دور النقابة العامة والنقابة الفرعية ببورسعيد والجهود المبذولة للارتقاء بالمعلمين ومساندتهم في شتى المناحي.
 
وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن نقيب المعلمين حريص كل الحرص على مطالعة أعضاء النقابة بمستجدات الأمور وإنجازات النقابة السنوية والقرارات التي تتخذ لصالح المعلمين وتسهك بشكل ملحوظ في تحسين أوضاعهم بكل شفافية.
 
ومن جانبه أكد "الزناتي" على أن تعليم بورسعيد يشهد طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة لافتا إلى أن نقابة المعلمين لم ولن تدخر جهدا في الطالبة بمزيد من حقوق المعلمين على مستوى الجمهورية.
 
وعلى هامش اللقاء أهدت وكيل الوزارة المصحف الشريف لنقيب معلمي مصر كهدية تذكارية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنية لسيادته المزيد من النجاحات والتقدم والرقي.
 
استقبال نقيب معلمي مصر
استقبال نقيب معلمي مصر

إهداء المصحف الشريف
إهداء المصحف الشريف

جانب من استقبال نقيب معلمي مصر
جانب من استقبال نقيب معلمي مصر
 

تعليم بورسعيد

نقيب معلمى مصر

بورسعيد



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