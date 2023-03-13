تعليم بورسعيد: تدريب طلاب التعليم الفنى بالمصانع والشركات لتأهيلهم للعمل

بورسعيد محمد فرج

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، صباح اليوم فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية وتكريم عمال المدرسة واتحاد طلابها أثناء طابور الصباح.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن طلاب التعليم الفني أمامهم مستقبل واعد خاصة مع توفر العديد من فرص العمل مشيرة إلى دور التعليم والتدريب المزدوج في توفير فرص تدريبية بالمصانع والشركات أثناء الدراسة وصولا للتوظيف عقب التخرج.

جاء ذلك بحضور هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني و محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية و طارق محسن مدير إدارة التعليم التجاري والدكتور عبد العزيز حمدي رئيس مجلس أمناء إدارة جنوب التعليمية.

وأشادت وكيل الوزارة خلال كلمتها بمستوى انضباط المدرسة وكثافة حضور الطلاب مثنية على إدارتها المتميزة تحت قيادة مديرهاالسيد عوف محفزة الطلاب الحضور على المواظبة والانضباط وصولا للنجاح والتفوق.

ومن جهة أخرى أدت بعض الطالبات عرضا رياضيا أمام الحضور تلاها تكريم عمال المدرسة لما يقدمونه من جهود على مدار العام الدراسي وكذلك تكريم أعضاء اتحاد طلاب المدرسة وعدد من المعلمين ثم تفقدت وكيل الوزارة اقسام المدرسة ومرافقها.