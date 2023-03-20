تعرف على تفاصيل كارت المواطن الموحد قبل تطبيقه في محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تطلق محافظة بورسعيد ، خلال الأيام القليلة القادمة كارت المواطن الموحد، الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، كأولى المحافظات المصرية والتي جاءت تفاصيله كالتالي..

1) الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

2) المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

3) كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

4) الكارت الموحد سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها.

5) سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

6) الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

7) سيتم توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين.

8) تم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الآن.