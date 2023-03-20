تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و739 شاحنة و57 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و256 شاحنة 43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، و483 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة، وغادرت خمس سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، الحرية 2، دليلة والقاهرة.

كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة و290 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3250 راكب بموانيها.