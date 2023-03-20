تحرير 120 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز والمحال التجارية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من االلواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 120 محضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامه، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وغريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومخابز، للإطمئنان على توفير السلع الغذائية، والإعلان عن الاسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



توفير السله الغذائية بالمدن



جانب من الحملات التموينية



حملات على الاسواق ببلطيم



حملات على الاسوق بالحامول



متابعة الحملات التموينية على الاسواق