منع وإزالة تعديات على أراضى زراعية بالحامول وبلطيم ومطوبس ومصادرة مواد البناء

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت عدد من مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ،" مطوبس، بلطيم، الحامول"، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ووقف البناء المخالف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس إيقاف أعمال شدة خشبية على الأرض الزراعية بقرية أبو دنيا التابعة لبنى بكار، وإزالة مبانى بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية أبو دنيا التابعة لبنى بكار وتسليم الأرض لجهة الولاية .

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع تشوينات طوب بلوك أبيض على أرض زراعية بقرية العنتراوى التابعة لقرية البنا، معدة للبناء والتعدي علي الأرض الزراعية.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد ، وتمكن محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة يرافقه القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبنا وحماية الأراضي، برفع تشوينات مواد بناء تعدى على الأرض الزراعية بعزية العنتراوى، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية الزراعة ، في نفس السياق قامت حكمت الباز رئيس قرية الأبعادية بوقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص ورفع مواد البناء بقرية 60 المنصور.



منع التعديات عل الأراضي الزراعية



منع التعدي عل اراضي زراعية بالحامول



التعدي عل الاراضي الزراعية