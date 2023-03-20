وقال الرئيس الروسي - في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين - :"إن مستقبل عملية السلام في أوكرانيا يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الجديدة".

وأضاف" للأسف، المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا لا تتحدث إلا عن الانفصال عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".

وتابع بوتين:"أن الأزمة في أوكرانيا، التي أثارها الغرب وأشعلها، هي أبرز أزمة اليوم، ولكنها ليست المظهر الوحيد لنوايا الغرب بالحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية والنظام العالمي أحادي القطبية".

يُذكر أن أول بند في المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية هو احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني من وجهة نظر البعض انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.