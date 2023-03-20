بوتين: بلادنا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعداد الصين للعب دور بناء في العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي - في تصريحات له أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الأحد - إن بلاده منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، رغم عدم التوصل لنتائج خلال المفاوضات التي جرت في أبريل من العام الماضي.

وأضاف بوتين أن العلاقات الروسية الصينية تعمل كحجر زاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي، وتحفز النمو الاقتصادي، فضلا عن أنها تعمل كضامن لأجندة إيجابية في الشؤون الدولية، واصفا في الوقت ذاته العلاقات بين بلاده والصين بأنها مثال على التعاون الإبداعي المتناغم بين القوى الكبرى.

وتابع بوتين أن خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" أصبح صفقة القرن من حيث السعة والحجم، إذ زادت إمدادات النفط والفحم الروسي إلى الصين بشكل كبير، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الشركات الصينية تشارك بنشاط في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، كما ينمو التعاون الصناعي والزراعي بشكل أقوى".