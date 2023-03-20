وأكد البنك ـ فى بيان اليوم ـ أنه على صعيد التضخم، خفض البنك المركزى الفرنسى من توقعاته لعام 2023، وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزى أوليفييه جارنييه: "هناك نمو أكبر قليلا وتضخم أقل قليلا".

وأرجع بنك فرنسا مضاعفة توقعاته للنمو عام 2023 إلى نسبة التضخم التي كانت أقل من المتوقع (خاصة فيما يتعلق بالطاقة)، وإلى "نمو أعلى في الطلب العالمي"، مع ذلك أوضح البنك أن هذه المؤشرات الجيدة يقابلها "البيئة المالية" للبلاد، حيث إن أسعار الصرف ومعدلات الاقتراض أقل مما كانت عليه في ديسمبر، وحتى مع ازديادها، تظل توقعات النمو لعام 2023 أقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.7%، بزيادة 0.1 نقطة) ومن توقعات الحكومة (1%).



