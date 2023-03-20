اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 08:16 م
أكرم القصاص
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بلينكن: واشنطن تقف بجانب الشعب التونسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

الإثنين، 20 مارس 2023 08:00 م
بلينكن: واشنطن تقف بجانب الشعب التونسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، وقوف بلاده إلى جانب الشعب التونسي، في ظل ما يواجهه من تحديات اقتصادية مستمرة. 
 
وقال بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- إنه "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة لشعب تونس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال دولتهم..مع احتفال التونسيين بمرور أكثر من 12 عامًا على ثورتهم ، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية والحوار السياسي الشامل الذي ناضل كل من الأمريكيين والتونسيين بجد لتحقيقه " .
 
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تجدد التزامها الكامل بالوقوف مع التونسيين وهم يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .
 
وأضاف بلينكن: "سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي ومزدهر ودعم الجهود المستمرة لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس لمجتمع عادل ومنصف " .

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