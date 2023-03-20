اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: لن نوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون حل مشكلات نظام سويفت

الإثنين، 20 مارس 2023 02:24 م
روسيا: لن نوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون حل مشكلات نظام سويفت وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن روسيا لن توافق في مايو على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، ما لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام سويفت المالي وإزالة قيود أخرى.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوماً أخرى. 

وكانت قد أعلنت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت الماضي، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط. 
 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.
 
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجي فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه في 18 مارس الجاري.
 
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.
 

 


روسيا

أوكرانيا

اتفاق تصدير الحبوب

نظام سويفت

نظام سويفت المالى

روسيا وأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة