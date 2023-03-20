روسيا: لن نوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون حل مشكلات نظام سويفت

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن روسيا لن توافق في مايو على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، ما لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام سويفت المالي وإزالة قيود أخرى.



وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوماً أخرى.

وكانت قد أعلنت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت الماضي، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجي فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه في 18 مارس الجاري.

وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.