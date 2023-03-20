بدء فعاليات النسخة الثانية من منتدى الحوار الوطنى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد ، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطنى لبرلمان الطلائع والشباب بمركز شباب الفرافرة بمشاركة عضو من أعضاء البرلمان، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب.

وناقش منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، بما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل، حيث بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

وتم تعريف النسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، و تم تقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار.