الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ حملات خدمة عامة لتجميل القرى بالداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب و الرياضه بالوادى الجديد ، عن تنفيذ معسكرات وحملات نظافة وخدمة عامة فى عدد من القرى بالداخلة ضمن خطة دعم الوزارة الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية) بالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز ومدينة الداخله بمشاركة 33 من أعضاء فريق الجوالة، والمهندس مجدى الطماوى حضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

وقال بهاء شوقي مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المشروع يهدف لخدمة المجتمع المحيط بالمركز والحد من الآثار السلبيه التى تؤثر على المناخ والبيئة والقضاء على مسببات ومصادر التلوث حيث قام المشاركين برفع المخلفات والقمامةمن الشوارع ونظافة الحدائق العامة وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة بالشوارع وذلك لنشر الوعي وثقافة اعاده تدوير المخلفات من قبل ندوات التوعوية.