بحوث الصحراء وإيكاردا يبحثان التعاون فى تحسين كفاءة استعمال المياه

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وفدا من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا (ICARDA) برئاسة علي أبو سبع - المدير العام للإيكاردا، والدكتور محي الدين عمر -خبير المياه، والدكتور علاء حماوية- المدير الإقليمي للإيكاردا بمصر لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في مجال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة، حيث تفيد البحوث في تخفيف وطأة الفقر على مستوى عالمي من خلال زيادة الإنتاجية بالتكامل مع الأساليب المُستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.

وقال زغلول إنه بناء على ذلك يتم التعاون بين المركز وإيكاردا من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين من أجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين، وفي إطار التحديات الجديدة ل لتغيرات المناخية ورؤية مصر 2030، والتعرف أكثر على نشاطات المركز والأماكن التي يجب زيارتها ميدانيا حيث تم الاتفاق علي زيارة محطة بحوث مريوط ومحطة مطروح ومحطة رأس سدر.

وقام رئيس المركز بعرض البيانات المختلفة الخاصة بنبات الكينوا من حيث القيمة الغذائية والاصناف والممارسات الزراعية والاحتياجات المائية وكمية المحصول والجدوي الاقتصادية والعائد الاقتصادي وذلك لما لها من تأثير كبير علي القيمة المضافة للأمن الغذائي، ومصر من إحدى الدول المتأثرة بالتصحر والتغيرات المناخية، لأنها في المناطق الجافة وشديدة الجفاف نظراً لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية وهو ما يدفع نحو التوسع في زراعة محاصيل بديلة ومن بينها الكينوا.

ورافق رئيس المركز الوفد لمجمع المعامل بالمركز و اجهزة تحلية المياه وزيارة معمل النانوتكنولوجي المتخصص في أمراض النبات حيث تمت الاشادة بأنشطة المركز وانجازاته في تحقيق التنمية المستدامة.