اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يستخدم "الفيتو" الرئاسى ضد مشروع قانون جمهورى

الإثنين، 20 مارس 2023 08:00 م
بايدن يستخدم "الفيتو" الرئاسى ضد مشروع قانون جمهورى الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وجاء في تغريدة نشرها بايدن، أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.

ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

 

 


أمريكا

جو بايدن

الكونجرس

الفيتو الرئاسى الأمريكي

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة

نجل الرئيس الأمريكي يتخذ أولى خطواته فى "أزمة اللاب توب".. هانتر بايدن يقاضي صاحب محل الكترونيات بتهمة "انتهاك الخصوصية".. محاميه: المعلومات قدمت لـ "أعداء سياسيين" بهدف دعم ترامب.. ويؤكد: "جو" الهدف الحقيقي

الإثنين، 20 مارس 2023 12:00 م

بايدن يشدد على ضرورة اتخاذ إسرائيل وفلسطين خطوات تعاونية لتعزيز التنسيق الأمنى

الإثنين، 20 مارس 2023 10:03 ص

مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: الجمهوريون يشنون حملة لتشويه بايدن

الأحد، 19 مارس 2023 06:19 م

جارديان: إدارة بايدن استأنفت سرا عمليات ترحيل طالبى اللجوء إلى روسيا

الأحد، 19 مارس 2023 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة