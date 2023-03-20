انطلاق مسابقة "حياة كريمة" بتعليم كفر الشيخ بمساهمة مدرسة بـ 104 آلاف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلقت مسابقة مبادرة حياة كريمة لطلاب كفر الشيخ، للمساهمة فى سداد الرسوم المدرسية وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب غير القادرين، وأسرهم، بين جميع المدارس "المراحل الثلاث"، لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، ويتم تقييم المدارس على مستوى المحافظة بداية من 20 مارس 2023 حتى 5 أبريل 2023.

ودشن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بدء تقييم المسابقة من مدرسة أحمد عرابى الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، والتى نفذت المبادرة بسداد مصروفات مدرسة ل 94 تلميذ بالمدرسة بتكلفة 28670 جنيه، و34 تلميذ بمدارس أخرى بالإدارة بتكلفة 10370 جنيها، وشراء وتوزيع زى مدرسى وأدوات مدرسية "كراريس، حقائب مدرسية، أقلام" بتكلفة 34 ألف جنيه، وشراء وتوزيع ملابس خروج بيتى وأحذية للتلاميذ الغير القادرين وأسرهم بتكلفة 31 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 60 شنطة رمضان تشتمل على "سكر، زيت طعام، سمن، بلح، لوبيا، عدس، فول، ملح، مربى، شاي"، لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 12 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور هالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ، وإيهاب اللبيشى، وكيل الادارة، ومحمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد زكى حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وزينب ابراهيم ندا، وكيل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وجمال النمر، مدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، وشروق أحمد راغب، الأخصائية الاجتماعية المشرفة على المبادرة بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية.

كما جرى تقييم مدرستين من نفس الإدارة "المدرسة الثانوية الفندقية، الإعدادية الجديدة بنات"، والتى اشتملت على معرض حياة كريمة، واشتمل على زى للطلاب وأسرهم، وشنط رمضان من قبل لجنة من توجيه عام التربية الاجتماعية.

كما شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى مهرجان تقييم العروض الرياضية بالصالة المغطاة بحضور كل من الدكتور عمرو مصطفى، رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى، مرعى مدير عام التعليم العام، وعبد العزيز ابو موته، مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ، ومحمد شاهين، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، ووائل بشته، الموجة العام للتربية الرياضية بالمديرية، وسلوى السبكى، الموجة المركزى بالمديرية، وهانى حمدان، مدير غرفة المديرية، ولفيف من قيادات التعليم بكفرالشيخ بالمديرية والإدارات، وموجهى التربية الرياضية.

وشمل المهرجان على عروض لمدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية وفنية، وشارك فى العروض 5 إدارات تعليمية "إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، إدارة سيدى سالم التعليمية، إدارة الرياض التعليمية، إدارة قلين التعليمية، إدارة بيلا التعليمية"، بعروض متنوعة بالصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ الرياضى.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يشيد بالطلاب والطالبات والأطفال المشاركين فى العروض والمسئولين عن التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية وبالمدارس، لما ظهروا عليه من إتقان للعروض، والاهتمام بترديد الأغانى وطنية خلال العروض المتعددة للأطفال للبنين والبنات، مشيدا بالعروض الرياضية.



المشاركون في المسابقة



تنوع العروض الرياضية للطلاب



توفير احتياجات 60 اسرة من شنط رمضان



توفير ملابس ضمن حياة كريمة



جانب من جولة وكيل الوزارة



سلع غذائية للاسر الفقيرة



عروض رياضية لطلاب كفر الشيخ



قيادات التعليم خلال متابعة العروض الرياضية



مبادرة حياة كريمة بالمدارس



متابعة توفير مدرسة لاحتياجات الطلاب



مشاركة عدد من المدارس في العروض الرياضية