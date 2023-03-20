النيابة تطالب بسرعة التحريات حول حريق عقار العباسية

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، بسرعة التحريات حول واقعة قيام عاطلين بإضرام النيران فى محل بمنطقة العباسية بسبب خلافات مع صاحب المحل، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه بالكامل.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت وجود عاطلين أمام المحل وإضرامهم النيران، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتبين وجود خلافات مع صاحب المحل فقروا الإنتقام باحراق المحل ، وتحرر المحضر رقم 1369 لسنه 2023 م جنح الوايلي.