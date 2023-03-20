المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م. ا" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جرجا

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 43 كيسا من الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ع"، و"ام.غ"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.