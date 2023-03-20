السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا.م" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ح.ح" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره ليلا فوجئ بالمتهم يشهر سلاحا أبيض فى وجهه، وهدده واستولى منه على هاتفه المحمول.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ج.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ا"، بأن تعدى عليه بعصا شوم بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، إثر التعدى عليه بعصا شوم، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجتى عليه فضربه بعصا شوم على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى مصاباً، وتوفى بعدها متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.