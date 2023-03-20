الكهرباء: يجب الحصول على تصريح قبل عمل زينة رمضان

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن أى مواطن يرغب فى توصيل التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان من خلال عداد وحدة سكنية أو تجارية لن يتم تحرير محضر ضده، لافتا إلى أن من يرغب فى الحصول على وصلة من أكشاك أو مهمات الكهرباء التابعة لشركة توزيع الكهرباء يمكنه التوجه للشركة والحصول على تصريح بذلك و توفير أحد الفنيين لعمل الوصلة بشكل فنى لا يوثر على استقرار الشبكة.

و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك ، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

و أضاف حمزة أنه من المتوقع أن يكون هناك احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات يومياً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية و أن ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم أصبح لا يمثل أزمة فى استقرار التيار.

و تابع حمزة أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي بهدف زينة رمضان على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.