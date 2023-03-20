اليوم السابع
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الكهرباء: غرامة مالية أضعاف الاستهلاك الفعلى عقوبة سرقة التيار لزينة رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 07:00 ص
الكهرباء: غرامة مالية أضعاف الاستهلاك الفعلى عقوبة سرقة التيار لزينة رمضان الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من اللجوء لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق وصلات غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان المبارك لتجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر.
 
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الأحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين وثانياً سلامة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
 
وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تتسبب فى حرائق نتيجة احتمال حدوث ماس كهربائي، وخاصة خلال أشهر الصيف بسبب تحميل أحمال زائدة على الشبكة بدون تخطيط، وهو ما يعرض بعض الخطوط الانصهار، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار الشبكة بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

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أيمن حمزة



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