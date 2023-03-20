الكهرباء: غرامة مالية أضعاف الاستهلاك الفعلى عقوبة سرقة التيار لزينة رمضان

كتبت رحمة رمضان

حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من اللجوء لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق وصلات غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان المبارك لتجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الأحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين وثانياً سلامة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.