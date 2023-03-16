كهرباء شمال القاهرة تسترد 482 مليون جنيه من سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستعد لشن حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن وعدم تأثرها فنيا بسبب الوصلات الغير قانونية والحفاظ على حق الدولة.

وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تحرير عدد 471 ألف 651 الف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الفترة من يوليو الماضي و حتى الآن بقيمة 537 مليون 188 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم أسترداد مبلغ 482 مليون 173 الف جنيه من إجمالى قيمة هذه المحاضر من سارقى التيار الكهربائى للحفاظ على حق الدولة.

وتابع عفيفي، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن ، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وباعلى معايير الجودة.

وقال عفيفي أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية و يتم حلها فى اسرع وقت و بشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى ، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفي، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقي التيار الكهربائي و تطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة ان يكون إيجابياً و يسرع بالابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.