اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد الشعانين 9 أبريل المقبل

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص
الكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد الشعانين 9 أبريل المقبل الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأسقفية بأحد الزعف والذى يعتبر بداية أسبوع الآلام وهو الأسبوع الأخير في الصوم الكبير، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.  
 
 
وتتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، في هذا اليوم ، وذلك فى تقليد سنوى وذلك وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون في هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلي أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بينالإحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفي ذكرى الاحتفال به.
 
 
ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلامويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.
 
 
وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوموالأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

الصوم الكبير

الكنيسه الاسقفيه



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