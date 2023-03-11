اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تنظم بازارا بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة المقبل

السبت، 11 مارس 2023 06:45 م
الكنيسة الأسقفية تنظم بازارا بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة المقبل ورشة بالكنيسة الأسقفية تحت عنوان "ست الكل"
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بازارا بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 
 
ويشمل البازار عرض منتجات مختلفة من الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية والمجوهرات والحلي والملابس والمشغولات اليدوية وهدايا عيد الأم ومنتجات أخرى، بالإضافة للمأكولات والمشروبات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من العارضين.
 
ونظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يوم الأربعاء، ورشة حكي تحت عنوان "ست الكل" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.
 

الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

فصل الربيع



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