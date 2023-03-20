القبض على عاطلين وراء إضرام النيران فى محل بالوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث ، من القبض على عاطلين، وراء حريق محل بمنطقة الوايلي، بسبب خلافات مع صاحب المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه بالكامل.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت وجود عاطلين أمام المحل وإضرامهم النيران فيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتبين وجود خلافات مع صاحب المحل فقروا الإنتقام باحراق المحل ، وتحرر المحضر رقم 1369 لسنه 2023 م جنح الوايلي.