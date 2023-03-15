كيف تساهم اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع أمريكا فى تحسين العلاقات الثنائية؟

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير مجلس الغرف الأمريكية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى تترأسه الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة أن معاهدات الاستثمار الثنائية (BITS) هي اتفاقيات بين بلدين تضع قواعد تحكم الاستثمار الأجنبي في كل منهما حيث صُممت اتفاقيات الاستثمار الثنائية لمنح المستثمرين وصولاً أفضل إلى الأسواق الخارجية، وهي مفيدة للطرفين للمستثمرين ، الذين هم في الغالب من البلدان المتقدمة ، والمستثمرون ، الذين غالبًا ما يطورون دول مجلس التعاون الخليجي.

أضاف التقرير أن دول مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسهل شروط معاهدة الاستثمار الثنائية الاستثمارات الأجنبية وتحميها من قبل البلدان المتقدمة ؛ وهي بدورها تساعد البلدان النامية على تحسين إطار سياساتها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. أنشأت الولايات المتحدة BITS مع خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المغرب (1991) ، مصر (1992) ، تونس (1993) ، البحرين (2001) والأردن (2003).

أشار أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تنظر إلى TIFAS أحيانًا على أنها خطوة أولية نحو اتفاقية التجارة الحرة ، وهي تضع الإطار الاستراتيجي والمبادئ التي يستند إليها الحوار لتوسيع وتعزيز التجارة والاستثمار. منذ عام 1999 ، وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات استثمار دولية مع 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك جميع الدول

كما تعمل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خلق المزيد من البيئات الصديقة للاستثمار خارج الهياكل الرسمية BIT أو TIFA. عدة بما في ذلك مصر. تونس والجزائر أجريا تغييرات على قوانين الاستثمار الخاصة بهما. قامت الإمارات العربية المتحدة بإصلاح قانون الإفلاس ، ووعدت المملكة العربية السعودية بإصلاحات لجعل الاقتصاد في متناول المستثمرين الأجانب.