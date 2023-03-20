وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ بأنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة أمنية مشتركة خلال عملية أمنية من إلقاء القبض على مسؤول ديوان التعليم لدى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الفلوجة بمحافظة الأنبار بالعاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن عملية القبض جاءت وفق أوامر قضائية ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا في الوقت نفسه أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه حتى ينال جزاءه العادل.

وتتزامن هذه التطورات الأمنية في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.

