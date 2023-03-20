العثور على جثة طفلة متغيبة عن منزلها منذ أيام بقرية النجوع فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالي قرية النجوع بحري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، على جثمان طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لفحصها، والتصريح لأسرتها بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثمان الطفلة "زينب البدري أبو عبده" 5 سنوات، بجوار مسجد السنوسي بقرية النجوع بحري، عقب تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي لحين فحصها من رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير اللازم بالواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية فى مدينة الأقصر، مصرع موظف بشئون العاملين بالمديرية إثر سقوطه من الطابق الخامس بالمديرية بعد إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع المديرية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها من رجال الطب الشرعي لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بسقوط موظف بشئون العاملين في مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية، ويدعى "طه" ويبلغ من العمر 50 سنة من الطابق الخامس إثر إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارة إسعاف، والتي قامت بنقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لفحصها من رجال الطب الشرعى لحين صدور قرار بالتصريح بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.