اليوم السابع
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"العادات الغذائية الصحية لطلبة الكليات الرياضية" رسالة ماجستير بجامعة بني سويف

الإثنين، 20 مارس 2023 09:33 م
"العادات الغذائية الصحية لطلبة الكليات الرياضية" رسالة ماجستير بجامعة بني سويف الباحثة تقى أشرف فتحي الزعيرى ولجنة الحكم
بنى سويف- هانى فتحى

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حصلت الباحثة تقى أشرف فتحى الزعيرى، على درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية فى العادات الغذائية لدى طلاب كلية التربية الرياضية، وذلك فى الرسالة المقدمة منها، تحت عنوان "برنامج إرشادى غذائى مقترح وأثره على العادات الغذائية لدى طلاب كلية التربية الرياضية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور حنان على حسين أستاذ التربية الصحية، ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية سابقا بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، الدكتور أحمد على حسن أستاذ التربية الصحية قسم علوم الصحة الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية سابقا كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، الدكتور المشرف أشرف عبد السلام العباسى استاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث جامعة الفيوم، والدكتور محمد حسين أحمد استاذ مساعد ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف.


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