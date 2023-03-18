عميد "تربية رياضية طنطا" يكرم الطالبة ريم جمال لفوزها ببطولة العالم للقوة البدنية

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا الطالبة ريم جمال أحمد شلبي المقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية، لفوزها بالمركز الأول و وحصولها على الميدالية الذهبية فئة وزن 75 كيلو في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في مصر بمدينة الغردقة فى الفترة من 7 إلى 12 مارس.

وأكد عميد الكلية حرصه الدائم علي دعم الأبطال الرياضيين و تقديم التسهيلات و كافة أوجه المساعده لهم ، مشيراً إلى حرص الكلية علي رعاية الأبطال في كافة الألعاب الرياضية في سبيل الصعود علي منصات التتويج، موضحاً أن ذلك يأتي ذلك في إطار توجهات الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لرعاية الأبطال و الموهوبين لرفع راية الوطن في جميع المحافل الدولية و العالمية ، دعما لخطة الدولة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.