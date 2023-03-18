اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طلائع الوادي الجديد تحصد المركز الـ3 على مستوى الجمهورية فى مسابقة تغيرات المناخ

السبت، 18 مارس 2023 11:53 ص
طلائع الوادي الجديد تحصد المركز الـ3 على مستوى الجمهورية فى مسابقة تغيرات المناخ جانب من التكريم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرم بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الطليعة أسماء هاني سيد ، شعبة الفنون التشكيلية، بمركز التنمية الشبابية الخارجة، لمشاركتها في المسابقة الفنية لتنمية النشء عن تغيرات المناخ تحت عنوان، "مناخ أفضل" التي نظمتها الوزارة، لتنمية وتطوير المهارات الفكرية والفنية لدي النشي، والتى فازت فيها بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية وتم منحها شهادة تقدير وجائزة مالية.
 
وفى سياق متصل تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات تدريب مشروع 1000  بنت 1000 حلم، بمركز باريس حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسي كرة القدم في إطار التعاون المشترك يين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والادارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة وذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية.
 
ويجرى تنفيذ مشروع 1000 بنت 1000 حلم في مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم  ضمن المشروعات القومية  لوزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد. إدارة التنميه الرياضية.
 
 

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