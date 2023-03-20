السيطرة على حريق نشب في 3 أسطح منازل بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دون وقوع خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت تحت إشراف، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت.
تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة