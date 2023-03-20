السيطرة على حريق نشب في 3 أسطح منازل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا ، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت تحت إشراف، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت.

تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.