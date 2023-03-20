اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب في 3 أسطح منازل بقنا

الإثنين، 20 مارس 2023 05:07 م
السيطرة على حريق نشب في 3 أسطح منازل بقنا حريق أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دون وقوع خسائر في الأرواح.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية  يفيد نشوب حريق أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت تحت إشراف، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب أعلى سطح 3 منازل بقرية نجع سباق في مركز أبوتشت.
 
تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

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