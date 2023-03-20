السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط تامر.م، عامل، ومقيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتهمة حيازة واحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، بمركز نجع حمادي كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة كتر .

تم ضبط المتهم، وإحالة القضية التي حملت رقم 22179 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2785 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.